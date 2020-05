Ángel de Brito reveló detalles de la interna tras el cruce de Rial con Tauro al aire: "Él se cansó y decidió aceptar su renuncia"

El momento de tensión que protagonizaron Marcela Tauro y Jorge Rial el martes pasado cuando le realizaban una nota a Juan Roccabruno, un exempleado de la clínica de Rubén Mühlberger, habría sido determinante para que la periodista presentara su renuncia a Intrusos.

Con el tema instalado y tras las especulaciones que había despertado la ausencia de la panelista en el programa de América, Ángel de Brito había dado más detalles de esta interna en El Espectador, el ciclo radial que lidera por CNN Radio Argentina: "Estaba estipulado que Marcela Tauro no estuviera estos días en Intrusos. Tauro me dijo que no habló con nadie, que no sabe si vuelve la semana que viene al programa y que hoy tiene una reunión con el canal".

Ahora, el conductor de Los Ángeles de la Mañana fue por más con su información y hasta puso en duda el regreso de la periodista: “Está bastante complicado el regreso de Marcela Tauro a Intrusos. Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista”, comenzó diciendo a través de su cuenta personal de Twitter.

Por último, De Brito aseguró que otro reconocido presentador intervino para limar asperezas, aunque no logró el objetivo: “Me cuentan que Marcelo Polino se ofreció como mediador, pero Rial ya no quiere que vuelva”.

