Ángel de Brito reveló cuáles son los deseos de Wanda Nara tras separarse de Mauro Icardi: "Ella dijo que quiere blanquear su relación con L-Gante y no esconderse más"

A poco de que un video de ellos a los besos terminara de confirmar el romance de Wanda Nara y L-Gante, tras ponerle punto final a su década de amor con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Ángel de Brito contó cuáles son los deseos de la empresaria en esta nueva etapa de su vida.

“Mauro no acepta esta separación y Wanda lo que dice es ‘yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante”, comenzó diciendo el conductor de LAM, sorprendiendo a sus panelistas con su información.

Y cerró, firme: “Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero saber más nada de estar escondiéndome de la prensa, ni disimulando. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre”.

¡Clarito!

PICANTE INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y L-GANTE

Si bien su historia de amor tuvo varios idas y vueltas, todo parece demostrar que finalmente Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente separados y la empresaria (que tienen a Isabella y Francesca) ya le habría dado rienda suelta a su relación con L-Gante.

Sin embargo, en A la tarde dieron que hablar al dar a conocer una picante información sobre el vínculo de la hermana de Zaira Nara y el músico: “Esto nace como un contrato”, comenzó diciendo Luis Bremer en A la tarde.

“Es un contrato de 5 cifras en dólares para que Wanda sea su difusora en redes y para que protagonice el video de L-Gante”, agregó, picante.

Por último, tras escucharlo, Cora Debarbieri cerró con un profundo análisis entre la parejita del momento: “Es una relación por conveniencia”.