Ángel de Brito opinó tras los repudiables dichos de Martín Cirio: "Un horror; es apología de la pedofilia"

El escándalo se puso a la orden del día cuando, en pleno conflicto con El Dipy, empezaron a salir a la luz tweets muy graves, de hace algunos años, de Martín Cirio. Al influencer lo acusaron de "pedófilo" y él, contundente, hizo un fuerte descargo en el que admitió que estuvo pésimo pero que jamás pasó nada; según él, forma parte de su ¿humor?

Tanto los tweets como su mea culpa generaron distintas reacciones entre los famosos. A la condena pública de Jorge Rial, que lo fulminó con todo, se sumó Ángel de Brito que, a través de sus stories de Instagram, le soltó la mano.

"Un horror... Es apología de la pedofilia". G-plus

"Tema Martín Cirio en LAM. No naturalicemos estos 'chistes'", le pidió una seguidora. A lo que Ángel contestó: "Me gustaría que el lunes estuvieran todos los involucrados y los especialistas. Algunos prefirieron hasta ahora no hablar", comentó.

Y antes de despedirse, se mostró contundente al opinar sobre los dichos de La Faraona. "Un horror... Es apología de la pedofilia", sentenció.