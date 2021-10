Ángel de Brito opinó picante sobre la salida de Karina La Princesita de La Academia: "Se las tomó para no ir al teléfono"

El escándalo se puso a la orden del día cuando Yanina Latorre se cruzó fuerte con Karina La Princesita en La Academia de ShowMatch (eltrece). Tras el tremendo ida y vuelta, que derivó en la salida de la artista del programa, Ángel de Brito opinó al respecto.

A días de que Yanina fuera temporalmente jurado y fulminara con su devolución a la cantante, Ángel, con quien comparte LAM (eltrece), habló sin filtro sobre la decisión de la participante y reveló el motivo verdadero por el cuál habría abandonado su lugar.

"Te cansaste de decir que Karina era tu debilidad y ahora la bardeas, alto falso", le dijo una seguidora al conductor. Entonces, él respondió sin filtro y le dedicó un llamativo "palito" a la artista.

"Era de las que más me gustaban. ¿Qué tiene que ver con que no me guste en un ritmo? Se las tomó para no ir al teléfono", sentenció, súper picante.

¿Qué dirá Karina?