Ángel de Brito fulminó a Jey Mammon tras el anuncio de que podría iniciarle un juicio

En medio del rumor de que Jey Mammon está próximo a regresar a la TV tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil, Ángel de Brito alzó su voz.

El conductor contó en LAM que Jey estaría pensando en iniciarle un juicio a algunos trabajadores de la TV. También, a Telefe, América y a todos los que, según él, comunicaron una versión de los hechos que no sería verdad.

"Para nada, no me cambia la amenaza de juicio". G-plus

En este contexto, Ángel contó que opina sobre su examigo tras el escándalo. "¿Cambiaste de opinión con respecto a Jey?", le preguntaron. "Para nada, no me cambia la amenaza de juicio", sentenció Ángel, del lado de la víctima.

JEY MAMMON INICIARÍA UNA SERIE DE JUICIOS A CANALES Y TRABAJADORES DE LA TV

Luego de que Jey Mammon haya estado en boca de varios medios después de la denuncia por abuso que le hizo Lucas Benvenuto, Ángel de Brito reveló detalles de la causa judicial que iniciaría el conductor contra muchos programas de televisión.

“La acción legal que iniciaría Jey es contra varios programas de este canal, entre los cuales estamos nosotros (LAM), el de Karina Mazzocco (A la tarde) y no sé si Intrusos porque acá no está mencionado. Me dicen que le va a iniciar un juicio a todos los que confirmaron en televisión que él es un pedófilo y un abusador sin tener pruebas”, comenzó diciendo el presentador del ciclo de América.

“Jey quiere una compensación económica de todos los periodistas que confirmaron cosas sin pruebas. Su intención es volver a la televisión”, agregó de Brito, sobre el futuro laboral de su colega.

“Por otro lado, Jey tiene testigos claves muy cercanos a Lucas, no se puede decir quiénes, que le darían la razón. Contra Benvenuto no va a ir en la Justicia, eso ya lo había aclarado”, cerró Ángel, contundente.