Ángel de Brito explotó contra Susana Roccasalvo tras ganarle un juicio: "Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos"

En enero de este año, Ángel de Brito realizó un comentario en Los Ángeles de la Mañana en el que comparaba a su antigua jefa, Viviana Canosa, con Susana Rocassalvo, en una broma que no le cayó para nada bien a la conductora de Implacables.

"Si vos me preguntás '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo, toda la vida, me quedo con Canosa, porque Roccasalvo es una porquería", dijo Ángel en tono jocoso, y eso motivó a que la periodista lo querellara ante la Justicia.

Algunas semanas atrás, Ángel leyó al aire el fallo favorable que obtuvo ante la Justicia, y eso motivó un duro descargo de Susana en su ciclo. "Me avisan que perdí el juicio con De Brito. Yo le respondí ‘¡pero si todavía no empezó!’. Llamé a mi abogado, y no existe. Nadie ganó ni perdió porque todavía estamos esperando la primera audiencia oral y pública", dijo la conductora.

Más sobre este tema El blooper de Susana Roccasalvo tras llamar "señor mayor" al novio de Romina Gaetani: "Me escribió al aire porque es uno de mis médicos"

DE BRITO, LETAL CONTRA SUSANA ROCCASALVO TRAS GANARLE UNA QUERELLA JUDICIAL

“Hace un tiempo les conté que Susana Roccasalvo me había iniciado una querella por un chiste que había hecho acá, y por el cual le había pedido disculpas si le había molestado. Igual ella siguió adelante con el tema. Les conté también que había perdido y que yo había sido sobreseído y ella tenía que pagar las costas legales”, explicó De Brito en LAM.

“Cuando yo lo conté acá y lo publiqué en mis redes sociales, ella hizo su descargo en el programa. Ahora la Justicia volvió a decir que ella perdió en su querella. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 de Capital Federal le informó a Susana Roccasalvo y a su abogado, que se reía, que perdieron”, agregó el conductor.

“’Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte querellante interpuso recurso de reposición y apelación a lo que se había planteado. Se mantendrá el mismo criterio aplicado el 10 de noviembre de 2021 porque nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente'”, leyó Ángel al aire.

Más sobre este tema El pícaro consejo de Susana Roccasalvo a Laurita Fernández sobre su vida amorosa: "Tendría que darle una oportunidad a Cachete Sierra"

“O sea que yo no había mentido. Susana Roccasalvo no había entendido el fallo que le había llegado la vez anterior y su abogado no sé cómo se lo explicó, porque estaba bastante claro. Mis abogados estaban contentos con el resultado anterior, y otro abogado que lo leyó me dijo lo mismo”, señaló De Brito.

“Perdiste y todo lo que dijiste era mentira, lo que dijiste en tu programa. Así que o cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos. Me parece que ya a esta altura de la vida tendrías que aprender. Así que bueno, caso cerrado. Le mando un beso a Susana Roccasalvo y borrón y cuenta nueva", cerró Ángel.