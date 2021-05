Ángel de Brito dio positivo de coronavirus tras vacunarse en Miami: "Fue un mazazo en la cabeza"

Como cada día desde que viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus, Ángel de Brito salió desde Estados Unidos en vivo para Los Ángeles de la Mañana. Pero el conductor sorprendió a sus panelistas al contar que se había hisopado para regresar al país y dio positivo de covid.

“El jueves me hisopé y el sábado me llegó el positivo así que me voy a tener que quedar acá aislado”, aseguró el conductor, quien se vacunó el fin de semana pasado.

“No sé, me venía sintiendo bien, más allá del cansancio que sentía por el viaje. El sábado me dio positivo y acá estoy. Por suerte estoy bien, no siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos. Me tendré que quedar hasta que se cumplan los días de aislamiento”, contó llevando tranquilidad sobre cómo se encuentra.

“Estaba dentro de las posibilidades que me toque como le tocó a todo el mundo. Uno se va mentalizando, pero cuando te llega te da miedo y preocupación. Solo tuve un poco de fiebre, 38 grados. Después, tengo un decaimiento. Y cuando te dan el positivo, empezás a sentir todo. Uno no sabe dónde ni cómo y no tiene mucho sentido preguntarse”, explicó Ángel.

"El sábado fue un mazazo en la cabeza, obviamente, porque me preocupaba mi familia y me preocupa sentirme bien. Además, estoy lejos. Es una incertidumbre" G-plus

“Con respecto a la vacunación, empieza a generar anticuerpos a los 15 días y yo recién voy por el día 8. Ayuda, pero está dentro de los riesgos porque vacunado te podés contagiar, pero lo pasás mejor”.

Cuando Yanina Latorre le preguntó si se angustió al conocer el resultado del hisopado, De Brito se sinceró: “Sí, el sábado fue un mazazo en la cabeza, obviamente, porque me preocupaba mi familia y me preocupa sentirme bien. Además, estoy lejos. Es una incertidumbre, de minuto a minuto”.