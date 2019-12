Ángel De Brito, contra Nicole Neumann: "La que tuvo problemas con la mamá, el papá, dos exmaridos y la hermana fuiste vos"

Mientras Pampita disfruta de su luna de miel por París con Roberto García Moritán, Nicole Neumann la reemplaza en el Súper Bailando 2019. Ángel de Brito le hizo el aguante públicamente a Carolina y a la modelo no le gustó nada de nada .

Tras decir que Ángel "se panquequeó hace rato", al referirse a su amistad con Pampita, citó un tajante tweet de Moskita Muerta que decía "La respuesta de Ángel de Brito que dejó muda a Nicole Neumann". Molesta, Nicole aclaró: "Muda NO, hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, especialmente cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto".

Siempre atento, el jurado no dejó pasar la aclarción de la modelo y, sin filtro, defendió a Pampita: "No me ‘panquequeo’, @nikitaneumann. Todo lo que nos quisimos decir con @pampitaoficial lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, me gusta más @pampitaoficial como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia".

Antes de cerrar, Ángel se despidió rememorando los conflictos que Nicole tuvo con sus seres queridos: "La que tuvo problemas 'humanos' con tu mamá, tu papá, tus dos ex maridos y tu hermana fuiste vos. Y de todo eso hablaste en los medios. No hables pavadas".

Y Nicole también respondió: "Seguís hablando de la vida ajena que NO tenés ni idea y demostrás nuevamente lo que dije: falta de humanidad y corazón, encima sobre versiones falsas... Yo tengo vida propia, por suerte. Se feliz, yo lo soy".

