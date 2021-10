Ángel de Brito le contó en vivo a Cinthia Fernández que Matías Defederico tiene novia: "Tus hijas tienen nueva madrastra"

En los minutos finales de LAM, Ángel de Brito descolocó a Cinthia Fernández al contarle en vivo que Matías Defederico tiene nueva novia.

"Tus tres niñas tienen una nueva madrastra. Tiene novia Matías Defederico", comenzó diciéndole el conductor de LAM a la panelista, sobre su exmarido y padre de Charis, Bella y Francesca.

Con las imágenes de la actual pareja de Defederico en pantalla, De Brito continuó con la información: "Ayer se la cruzó Diego Latorre en Pilar y me mandó este chimento. Es muy linda". Y Yanina Latorre acotó: "Es promotora".

"Tus tres niñas tienen una nueva madrastra. Tiene novia Matías Defederico", LE DIJO ÁNGEL A CINTHIA. G-plus

Tratando de ampliar, Maite Peñoñori le mandó un mensaje a Matías Defederico para consultarle por su novia y él se llamó a silencio. Sin embargo, la "angelita" apuntó: "Se llama Laura y tiene una hija, Pilar".

Más sobre este tema Cinthia Fernández reveló la similitud de los mensajes de Icardi a China Suárez con los de Matías Defederico: "A la amante le mandaba fotos mías roncando"

Recibiendo la noticia sobre su ex con humor y chicanas, Cinthia Fernández señaló: "El otro día que llamé a las nenas, una niña me dijo 'hola, ¿cómo estás? No sé si será (la hija de Laura)".