Ángel de Brito apuró al Polaco y Barby Silenzi: "Vos estás celoso de Rodrigo Tapari y ella de Celeste Muriega"

La renuncia de Quique Pérez como coach del Polaco y Barby Silenzi puso al descubierto los conflictos de la pareja, y Ángel de Brito metió el dedo en la llaga cuando recordó las quejas del instructor de danza por los celos cruzados de los participantes.

"Quique me dijo que no se los fumaba más, me dijo que renunció a ustedes, que estaba podrido de las discusiones", arrancó el jurado contra los padres de Abril (1).

Ahí, Barby se excusó en que el coach no les dijo eso mismo a ellos, y Ángel retrucó: "Me dijo que vos, Barby, estabas celosa de Celeste Muriega".

"Es mi amiga hace más de 10 años. ¡¿Cómo voy a estar celosa?!", se defendió Silenzi.

Más sobre este tema Ángel de Brito defendió con todo al coach que renunció al equipo del Polaco y Barby Silenzi: "Necesita trabajar y estos encima mienten"

Al unísono, el Polaco exclamo: "Estás errado. Quique te dijo cualquier cosa. Sino te lo digo, pero hoy estás equivocado".

Por eso, tras un intenso ida y vuelta, De Brito afirmó: "Quique dijo que vos, Polaco, estás celoso de Rodrigo Tapari, ella de Muriega, que vos y Barby discutían todo el tiempo".

Al final, el Polaco afirmó que "nada que ver" con lo que Quique Pérez relataba de su interna con Barby Silenzi, y Ángel de Brito concluyó: "Le creo más al coach, porque vos sos bastante mentiroso".