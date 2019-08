Andrés Nara habló del quiebre de su relación con Wanda: "No hablo con mi hija desde hace 8 años"

La relación de Wanda Nara con su papá, parece no conciliar una tregua. Ahora, además de mostrarse dolido por no tener un contacto fluido con su hija y sus nietos, Andrés Nara reveló la cantidad de años que hace que no habla con su hija.

"Hace 7 u 8 años que no hablo con Wanda", reconoció el papá de la mediática, en diálogo con Pampita Online, el ciclo que lidera Carolina Ardohain por Net TV. Fue entonces que la conductora se despachó con una picante pregunta: "¿Qué hiciste vos, como papá, para recomponer la relación?".

Sin tapujos, el entrevistado se sinceró: "La verdad que nada. Sinceramente nada. ¿Sabés quién quería que yo tenga relación con los chicos? Maxi López (el papá de Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su exmatrimonio con Wanda). Él me llama y me dice ‘mirá que cuando yo esté con los chicos, venite así nos juntamos’.

"¿Sabés qué desagradable saber que hiciste todo como padre y poniendo el pecho a morir, y que después pasen estas cosas que no tienen sentido?", continuó el también papá de Zaira Nara, en medio de su descargo.

Por último, indagado por las razones que llevaron al quiebre de este lazo familiar, Andrés cerró: "Realmente no lo sé, porque no hubo un conflicto. Fueron una sumatoria de cosas... su divorcio, mi divorcio, no le gustó que yo me exponga mucho en los medios, y unos detalles internos que no me gustaron a mí. No tengo problema que se haya casado con Mauro icardi (con quien la modelo tiene a Francesca e Isabella), pero hubo detalles que a mí me dejaron con bronca".

