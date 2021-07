Analía Franchín recordó el día que la echaron de Disney por una travesura: "Me robé un dálmata"

Charlotte Caniggia participó del “cuestionario intragable” de Flor de equipo y se sometió a las más insólitas preguntas como por ejemplo si alguna vez cometió un delito o infracción grave. La joven negó haber participado en cualquier tipo de actividad ilícita, pero Analía Franchín dio la nota y recordó la ocasión en la que le prohibieron la entrada a Disney por un largo período después de encontrarle objetos robandos.

"¿Le sacaste la alarma a una prenda en un shopping? ¿Le cambiaste la etiqueta?”, le preguntó Analía a Charlotte como una manera de animarla a desinhibirse, antes de confesar: “A mí me echaron de Disney por robar". “Ya pasó, prescribió. Me robé un dálmata y me descubrieron al salir de la tienda. Me senté a la salida y vino un señor a hablarme”, relató la chef del ciclo de Flor Peña.

“Yo le dije ‘No hablo inglés, no te entiendo’. Nos agarró a mi madre y a mí, y nos llevó a un cuarto. Y ahí me dio vuelta la bolsa y estaba el dálmata”, recordó Analía Franchín. “Lo peor es que tenía 20 años. Mi mamá empezó a decir ‘¡Qué barbaridad! ¡Por favor! Y le dieron la vuelta la cartera a ella ¡y salieron los otros 100 dálmatas!’, agregó la periodista, y contó que les prohibieron el ingreso al parque por todo un año.