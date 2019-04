Lejos de los dardos filosos que arroja en Twitter, Analía Franchín visitó Pasapalabras y halagó sin titubeos a Malena Narvay, su compañera de equipo en el programa que conduce Iván de Pineda. A tal punto que sus palabras ruborizaron a la joven actriz, próxima a desembarcar en el teatro de la mano del musical La llamada.

"Sigan sufriendo los famosos en @analiafranchin", dijo con humor la panelista, sobre sus picantes comentarios sobre la farándula. Luego, destacó: "A ella (Malena) siempre le pongo que es nuestra Angelina Jolie. Con ella soy re buena".

"Hubo un momento en el que me obsesioné y buscaba parecidas a Angelina. Ella no me aparecía porque fue hace un tiempo. Ahora, cuando la vi, dije 'wow, esta chica, please'". G-plus

Atento a su sincericidio, el conductor miró a la novia de Julián Serrano y subrayó lo que dijo Franchín: "Sí, sí, es verdad. Para mí, la supera a Angelina".

La simultánea y tímida reacción de Narvay fue una risa incómoda y un "¡bueno, no, no!". Sin embargo, la confesión de Analía no quedó ahí. Acto seguido fue por más... ¡hasta poner "colorada" a Malena!

"Yo la miro y digo '¡con las fantasías que yo tengo con Angelina!'. Hubo un momento en el que me re obsesioné y buscaba parecidas. Ponía en Google 'parecidas a Angelina Jolie'. Ella no me aparecía porque esto fue hace un tiempo y ella estaba creciendo. Ahora, cuando la vi, dije 'wow, esta chica, please'". Súper halagada, la actriz coronó el momento con simpatía: "Bueno, gracias. Es un montón, un montón... pero gracias".

​