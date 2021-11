Ana Rosenfeld reveló el desesperado pedido de Mauro Icardi cuando estalló su crisis con Wanda Nara: "Pidió a los gritos recuperar su confianza"

A más de un mes de darse a conocer el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, que puso en jaque su matrimonio con Wanda Nara, Ana Rosenfeld reveló el desesperado pedido que le hizo el futbolista del PSG.

"Pidió a gritos volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar la reconciliación. En las redes sociales vimos un montón de pedidos de perdón. La confianza la va a dar el tiempo", contó la abogada de Wanda en LAM.

"Por mi experiencia laboral, la confianza no se recupera rápido, o nunca llega. Es muy difícil recomponerla", agregó, repasando expedientes matrimoniales.

Desde su punto de vista personal, Ana Rosenfeld expresó, sincera: "Hay traiciones que no se perdonan nunca, otras que las minimizás. Yo no perdono. O si perdono, no olvido".

ANA ROSENFELD ASEGURÓ QUE NO REPRESENTARÍA LEGALMENTE A CHINA SUÁREZ

En PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le preguntó a Ana Rosenfeld qué haría si la China Suárez pretende contratarla como representante legal, en medio de este conflicto con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi, y fue contundente.

"No, por supuesto que no la atendería. ¿Qué le voy a preguntar? No la atendería porque soy una mina de códigos", dijo Rosenfeld, letrada de Wanda y de Pampita.

"Más allá de lo que pasó con Wanda y Mauro, la gente no resiste un archivo", agregó, Ana, picantísima, sobre China Suárez.