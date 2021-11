Ana Rosenfeld contó cómo actuaría si la China Suárez la llama tras el escándalo con Wanda Nara e Icardi: "No la atendería, tengo códigos"

El escándalo que surgió en las redes sociales entre Wanda Nara y la China Suárez a raíz de la supuesta infidelidad de Mauro Icardi continúa generando debate en los medios de comunicación. En PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le preguntó a Ana Rosenfeld qué haría si la actriz pretende contratarla como representante legal en medio de este conflicto y ella contestó sin filtros.

“¿Hablaste con la China? ¿Si te llama la atendés?”, le preguntó Andy Kusnetzoff a la abogada y ella le respondió de inmediato: “No, por supuesto que no. ¿Qué le voy a preguntar? No (la atendería) porque soy una mina de códigos”. “Y si te quiere contratar?”, insistió el conductor, a lo que Ana reiteró: “No, de ninguna manera, porque más allá de lo que pasó con Wanda y Mauro, la gente no resiste un archivo”.

“Conociendo también el precedente en su momento de Benjamín Vicuña con Pampita, ese día también me resultó muy triste y nefasto, porque decir ‘todos me dicen que se están separando’, ‘pobre piba, es inocente’… Que todos la hacen pensar que están dejando a su mujer y que, por lo tanto, están iniciando una relación, en la creencia de que todos los tipos son solteros y no tienen ningún tipo de compromiso, yo no me la como”, agregó Rosenfeld, mientras Andy recordaba que Ana es también representante legal de la conductora de Pampita Online.

Más sobre este tema Ana Rosenfeld, contundente sobre la versión de China Suárez por el escándalo: "Es un verso muy conocido" El fan de Wanda Nara lapidó a Mauro Icardi tras sus posteos en las redes sociales: "Para mí es un chico que está mal de la cabeza"

“A mí personalmente no me emociona pensar en una mujer que a esta altura de la vida diga que es engañada por todos los hombres, que todos les dicen que se están separando, que todos les dicen que tienen una relación pésima con su mujer, es un verso muy conocido”, señaló Rosenfeld, y agregó que, contrario a las creencias, Mauro Icardi no salió indemne de todo el escándalo.

“Yo tengo que callarme un poquito la boca por la relación que tengo, pero, en general, cuando hay una persona que es traicionada, es porque hay alguien que traiciona. Así que, en definitiva, Mauro Icardi podría no haber contestado los mensajes o no haber caído en las redes seductoras de otra mujer”, concluyó, implacable, Ana Rosenfeld sobre el intercambio de mensajes entre el futbolista y la China Suárez.