Amalia Granata disparó contra el hijo de Alberto Fernández: "Quiere ser vedette y ponerse las plumas"

Los resultados de las PASO generaron una gran polémica en Twitter, y Amalia Granata fue una de las animadoras del debate con un polémico tweet tras la aplastante victoria de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Con varios emoticones de risas, la diputada electa de Santa Fe posteó una irónica frase contra la hija de la expresidenta, internada en Cuba y procesada en causas de corrupción: “Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor”.

Entre las decenas de usuarios que le salieron al cruce se destacó Estanislao Fernández (24), el hijo de Alberto. “Hacer chiste sobre la salud de una persona siendo diputada es muy de cuarta”. Entonces, la panelista de Pamela a la Tarde bromeó: “Me impresiona mi fama, como dice Moria. Estamos en democracia y uno puede tweetear lo que le parezca. Lo hice como una humorada, y no tanto. SI esta señora (Cristina) asume como vicepresidenta, acuérdense que el 10 de diciembre está la hija ahí recuperada y sana aplaudiendo. Es una humorada en doble sentido. No creo que Florencia tenga un problema de salud”.

Hacer chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. MUY DE 4TA. https://t.co/A5Xi7SF3r6 — 👽 𝕷𝖆 𝕰𝖝𝖙𝖗𝖆ñ𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖆 👽 (@dyhzyx) 13 de agosto de 2019

Luego, Amalia Granata apuntó contra Estanislao Fernández, quien tiene un perfil artístico y suele vestirse como dragqueen: “Creo que el hijo del candidato se enojó. Entiendo que él quiera ser vedette, pero esa etapa yo ya la pasé y hoy soy diputada. No me puedo poner a hacer un mano a mano con alguien que quiere ser vedette, ponerse las plumas y protagonizar vedettísima. No le puedo responder. Busca fama. Poniéndose las plumas, protagonizando en una revista o en un programa de televisión. Él me contestó a mí y yo no sé ni quién es él. Yo no puse ese tweet para él ni lo arrobé”.