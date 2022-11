Alfa de Gran Hermano se peleó, amenazó con irse y lanzó una repudiable frase: "Es una gorda inmunda"

Desde el minuto uno de su ingreso a Gran Hermano 2022, Walter Santiago, más conocido como Alfa, fue centro de debate por su alto perfil. El hombre de 60 años ha tenido momentos cuestionadísimos y ahora una tremenda pelea con La Tora terminó con una amenaza de abandonar el reality y una frase gordofóbica.

“Me quiero ir. Está decidido", le dijo, tendido en una reposera en el jardín, a Romina, la exdiputada, luego de discutir con Lucila, a quienes todos apodan La Tora, porque no le habían preparado unos chorizos a la plancha en cena.

"Me quiero ir porque no soporto la imbecibilidad de algunos. Ya es la segunda vez que esta piba me jode con la comida", arrojó súper molesto el concursante, quien se encarga junto a Romina de la cocina en la casa.

LA FRASE GORDOFÓBICA DE ALFA DE GRAN HERMANO 2022 CONTRA LA TORA

Alfa, quien ya había llamado despectivamente a una compañera “paraguaya”, volvió a tener dichos repudiables.

"Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida, problema de ella”, arrojó, enojadísimo.

“Es la segunda vez que hace lo mismo", se despachó y justo ese momento se la transmisión de Pluto TV, el canal de 24 horas que transmite en vivo desde la casa. ¡Tremendo!