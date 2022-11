Alfa apuntó sin filtro contra Juan en su nominación en Gran Hermano: "Es un hipócrita, miente e inventa"

La tensión entre Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito sigue creciendo con el correr de los días. Y en la nominación de la gala de este miércoles, el mayor de los participantes volvió a dejar en claro sus diferencias con su compañero.

“La primera nominación es para Juan y la segunda, es para María Laura “Cata” Álvarez, comenzó diciendo Alfa. Sin embargo, en su primera elección hizo un extenso descargo: “A Juan lo voto porque no me gusta su actitud desde que entró”, comenzó diciendo.

“No me gusta la gente que es hipócrita, no me gusta la gente que inventa, no me gusta la gente que miente. Tampoco me gusta que me desafía. Me desafió varias veces con la edad. Y ayer me dijo ‘vayamos a placa juntos porque yo te aplasto aunque tengas más plata’. En mi vida, nuca juzgué a nadie por la cantidad de dinero que tiene, sino por lo buena o mala persona que es”, agregó tajante.

Alfa: "A Juan lo voto porque no me gusta su actitud desde que entró. No me gusta la gente que es hipócrita, no me gusta la gente que inventa, no me gusta la gente que miente". G-plus

“Y yo tengo a la gente que quiero al lado mío por lo que valen como seres humanos, porque el que vale por la plata, no vale nada”, continuó, sentando su firme postura. Y cerró: “Y a Cata la nomino porque tengo que nominar a nadie en realidad, ella no me hizo nada”.

JUAN, DANIELA, AGUSTÍN Y NACHO SON LOS NUEVOS NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2022

Luego de que Mora Jabonirsky se convierta en la tercera eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Juan Reverdito, Daniela Celis, Agustín Guardis y Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe destacar que el presentador contó la decisión de Gran Hermano de quitarles los votos a Juan, Lucila Belén “La Tora” Villar y Juliana "Tini" Díaz debido a confirmarse la presencia de complot.

En este contexto, Lucila se había convertido en la nueva líder de la semana y se ganó el derecho de salvar a uno de los concursantes, decisión que dará a conocer este jueves.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?