Alexis Puig habló de su nuevo romance, tras separarse de Lola Cordero: "Me encantó que ella me encare"

Una nueva etapa comenzó en la vida de Alexis Puig (48) y Lola Cordero (48), tras su decisión de separarse después de 20 años juntos. Días atrás el crítico de cine presentó a Luciana Méndez (33), su nueva novia y ahora contó cómo nació su amor.

“Estamos contentos. Yo estoy súper feliz. Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram y no habíamos interactuado”, contó el periodista en Socios del espectáculo, sobre el inicio de su romance son la ingeniera de software, con quien comparte el amor por el cine.

“Cuando yo anuncié públicamente que me había separado, Luciana también se había separado de su novio y me escribió por Instagram. Me dijo ‘¿por qué no vamos al cine?’. Fuimos al cine, vimos que teníamos buena onda, que nos llevábamos bien, nos gustábamos y así empezó”, detalló, en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Me encantó que ella me encare porque yo no sé si lo hubiera hecho con nadie. Tantos años en pareja uno pierde la práctica. Yo no estaba en búsqueda de nada". G-plus

ALEXIS PUIG HABLÓ DE SU HISTORIA DE AMOR CON LUCIANA MÉNDEZ

También el exmarido de la panelista de Bendita fue súper sincero sobre cómo tomó que su novia diera el primero paso. “Me encantó”, aseveró.

“Si ella no me hubiera invitado, yo no la hubiera invitado. No me habría animado, no porque no me gustara o no me dieran ganas”, cerró, sobre su buen momento sentimental.