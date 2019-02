Pareja súper afianzada después de cinco años y medio juntos, Marina Calabró (44) y Martín Albrecht (50) son además una familia ensamblada que se lleva a las maravillas. Así fue que a fines de enero la panelista de El Diario de Mariana y el director comercial de América se tomaron vacaciones en Punta Cana junto a sus hijos, Mía (9) por parte de ella y Kai (11), por parte de él.

Ya de regreso a la rutina laboral en Buenos Aires, la periodista habló con Ciudad sobre sus ocho noches en República Dominicana: “Lo pasamos re lindo. El único problemita que tuvimos fue que Martín cayó engripado al primer día de llegar. Además, justo una semana antes había perdido a su papá y decidimos viajar igual por la ilusión de los chicos y porque creímos que le iba a hacer bien a Martín para despejarse. Si bien le hizo bien, cuando aflojó su tensión el cuerpo le pasó la factura a Martín".

Padre también de Alan (25) y Frank (20), los jóvenes se quedaron en Argentina “porque ya están grandes y no se van de vacaciones con el padre”. Por otra parte, Marina Calabró reflexionó sobre sus planes de convivencia y matrimonio con Martín Albrecht: “Siempre hablamos y jugamos con la idea de casarnos. Lo último que hablamos es que eso quedará para cuando yo cumpla los 50, así que imagínense, ja. Quizá esperemos a que los nenes sean más grandes, pero es algo que siempre tenemos en los planes. Es decir, convivir, tener una familia ensamblada más formal, porque yo vivo en mi departamento y Martín en el suyo, y los fines de semana si estamos sin los chicos, yo me quedo en su casa. Sino, vamos y venimos de su casa con Mía. Todavía no convivimos. Más adelante unificaremos hogar para vivir juntos. Ya ni pongo fechas… creo que más tarde o más temprano nos vamos a casar, si Dios quiere”.

¡Mirá las fotos!