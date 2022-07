Air Supply viene a la Argentina: todos los detalles de un regreso muy esperado

20 de octubre en el porteño teatro Gran Rex, en el que realizará un recorrido por sus clásicos y presentarán los temas de su último material. El dúo australiano Air Supply ofrecerá un concierto el, en el que realizará un recorrido por sus clásicos y presentarán los temas de su último material.

"All Out of Love", "Making Love Out of Nothing at All" y "Every Woman in the World" son algunos de los temas que se destacan en su carrera. En tanto, los álbumes "Lost in Love", "The One That You Love", "Now & Forever" y "The Greatest Hits" vendieron más de 20 millones de copias.

Conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, el dúo se conoció el 12 de mayo de 1975, en el primer día de ensayo de "Jesucristo Superstar", en Sydney, Australia, y celebraron en 2015 sus 40 años de carrera.