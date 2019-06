Feliz con su bebé Francisco, que está por cumplir su primer año de vida, Ailén Bechara dialogó largo y tendido con la revista Pronto sobre su vida como mamá, un cambió que modificó lógicamente su rutina y, también, su cuerpo.

"Cuando dejé de darle la teta, me operé las lolas porque me habían quedado feas", reveló. Y explicó que destetó a su bebé a los ocho meses porque "ya no tenía demasiada leche, y a lo último ya la usaba más de chupete que para alimentarse".

"Me hicieron una reconstrucción mamaria, me sacaron piel y me achicaron el busto", detalló la modelo y añadió que luego de la intervención tuvo que recibir ayuda con su bebé porque no podía hacer fuerza. "Nunca dejé de sentirse sexy", aclaró.

