Ailén Bechara contó que tuvo que ir al psiquiatra por su depresión postparto: "En un momento colapsé"

Una de cada seis mujeres que dan a luz sufre depresión postparto, informa la Organización Mundial de la Salud como parte de sus campañas. En Hay que ver fue Ailén Bechara quien contó cómo hizo para superar ese trastorno del ánimo después del nacimiento de Francisco (1), su hijo, y Denise Dumas como Carolina Molinari y Fernanda Iglesias, panelistas del ciclo, contaron cómo ellas mismas también se vieron afectadas.

“A terapia voy siempre y sigo yendo, pero en un momento colapsé y le pedí el número a una amiga de su psiquiatra. Sola me di cuenta que no era lo que necesitaba”, confesó Ailén, mientras que Carolina Molinari admitió haber tenido que pedir ayuda profesional después de uno de sus partos. “Está bueno decirlo porque se suele contar con vergüenza. Les pasa a muchas mujeres que después de un parto les agarra tristeza. No es mala palabra ‘psiquiatra’, vas a un especialista y solucionás lo que te pasa”, afirmó.

Ailén: "Estando con el bebé me pasaba que todos venían a verlo y me decían ‘¿y cuándo vas a volver a trabajar?’. ¡Loco, no me llaman! ¡No tengo trabajo, no sé a dónde ir, de qué me están hablando!". G-plus

Mientras que Denise Dumas admitió haber pasado un momento difícil: “A mí después de Santino me pasó eso y me medicaron un tiempo chiquito”, expresó, al tiempo que Fernanda Iglesias fue más allá. “Hay una estigmatización de las enfermedades mentales. Por eso a mí no me gusta cuando a alguien le dicen ‘sos una loca’. O ‘andá al psicólogo’. Me lo dijeron cuarenta veces en televisión y es un espanto que te digan eso. ¡No va! Por eso banco mucho a Ailén”, aseveró.

Denise: "A mí después de Santino me pasó eso y me medicaron un tiempo chiquito". G-plus

Acompañada por el testimonio de las mujeres del ciclo de El Nueve, Ailén se mostró muy sincera: “No fui al psiquiatra ni bien nació Fran, fue como a los siete u ocho meses que yo ya no sabía para donde disparar. No dejaba de llorar y necesitaba algo para que me estabilice. Pensé que la solución la iba a encontrar en una pastilla y no, estaba en otro lado”, relató la participante del certamen de ShowMatch.

Fernanda: "Hay una estigmatización de las enfermedades mentales. Por eso a mí no me gusta cuando a alguien le dicen ‘sos una loca’. O ‘andá al psicólogo’. Me lo dijeron cuarenta veces en televisión y es un espanto que te digan eso. ¡No va!". G-plus

Ailén terminó contando que fue el volver a trabajar lo que hizo que pueda rearmarse: “Tomé un finde las pastillas, me hicieron peor y dejé todo. A la semana me llamaron para el Bailando”, reveló. “Estando con el bebé me pasaba que todos venían a verlo y me decían ‘¿y cuándo vas a volver a trabajar?’. ¡Loco, no me llaman! ¡No tengo trabajo, no sé a dónde ir, de qué me están hablando!”, contó. “Me llamaron del Bailando y fue un motivo para ponerme contenta. Obvio que mi hizo me hace feliz, pero trabajar tiene otras cosas. La vida no se termina ahí”, finalizó.