Habló Agustina Kogan, la tercera en discordia entre María Becerra y Rusherking: "Él estaba soltero"

María Becerra confirmó que se separó de Rusherking, tras sus tremendos tweets en su contra. En medio de rumores de infidelidad, la supuesta tercera en discordia, Agustina Kogan, salió a hablar.

Muy angustiada por lo que está viviendo, la joven pidió por favor que dejen de amenazarla y de enviarle desagradables mensajes vía redes sociales.

"Dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue" G-plus

"Dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen", pidió, muy triste, a través de sus stories de Instagram.

LA MODELO ADMITIÓ QUE SE VIO CON EL EX DE MARÍA BECERRA

Sincera, Agustina dijo que es verdad que estuvo con Rusherking pero cuando él estaba soltero.

"Están hablando de algo que no fue de ahora, algo que pasó hace mucho y que salió a la luz ahora" G-plus

"Es tremendo lo que se está ocasionando y en lo que me están involucrando. Están hablando de algo que no fue de ahora, algo que pasó hace mucho y que salió a la luz ahora. La verdad es que yo me vi con este chico en el momento en el que estaba soltero", sumó, sin vueltas.

"Vi que había vuelvo con su pareja. Me quedé sorprendida y decidí no tener más contacto con él" G-plus

"A los dos días de habernos visto, vi que había vuelvo con su pareja. Me quedé sorprendida y decidí no tener más contacto con él", cerró.