Luego de anunciar su compromiso con Carlos Gianella (46), un exasesor de prensa de Daniel Scioli y padre de dos hijos con el que sale desde hace un año y medio, Agustina Kämpfer (37) dio detalles de cómo fue la propuesta de casamiento... ¡y mandó al frente a su pareja sin tapujos!

"Yo quiero saber cómo fue la propuesta de casamiento", admitió Carolina "Pampita" Ardohain en Pampita Online, el programa que conduce por Net TV y donde tuvo como invitada a la periodista este jueves.

"La pregunta de él fue algo así como... esto es genial: 'si vos querés que nos casemos, avisame, ¡porque yo re quiero!'. O sea, jugatela flaco. Bancate el 'no', un 'esperemos', 'ni idea', Pero fue como un 'si vos querés esto, vení y decime'". G-plus

Fue allí que Agustina se sinceró: "No, no la querés saber porque es lo más anti-romántica que hay. Habíamos pedido sushi por teléfono en un lugar que no tiene delivery, entonces lo fuimos a bucar juntos. Estábamos en el auto, el tipo se baja, entra a buscar la comida, vuelve con las manos vacías y me dice 'faltan tres minutos, lo vengo a esperar acá que está calentito'".

"Y en esos tres minutos, mientras esperábamos que este lista la comida, en el auto con marcha y balizas, quedamos en que estaría bueno casarnos. Y la pregunta de él fue algo así como... esto es genial: 'si vos querés que nos casemos, avisame, ¡porque yo re quiero!'. O sea, jugatela flaco. Bancate el 'no', un 'esperemos', 'ni idea', Pero fue como un 'si vos querés esto, vení y decime'", agregó.

"Ahí yo le dije 'a mí me encantaría', ni lo dudé. Y me respondió 'bueno, dale, nos casamos. Ya pasaron los tres minutos, voy a buscar la comida'. Yo no llamé a nadie porque esperé, quería ver si en efecto fue una charla seria o no teníamos nada de qué hablar. Y después vino el anillo", cerró la mamá de Juan (su niño de un año y medio, a quien eligió tener junto a su amigo Agustín Badaracco, un chef argentino que se instaló en México en el 2001), feliz con su presente sentimental.