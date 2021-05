Agustina Kämpfer contó qué tiene que tener un hombre para conquistarla: "Lo primero que tiene que tener es paciencia"

Después de tres años de pleno romance, Agustina Kämpfer arrancó el 2021 anunciando su separación de Carlos Gianella. Soltera y en paz, la panelista no está en la búsqueda de un nuevo amor pero sí tiene en claro qué personas le gustan.

En primer lugar, aclaró que no es exigente pero sí valora dos características de quien la quiera enamorar. "Paciencia, es lo primero que tiene que tener esa persona. La verdad es que estoy abierta en cuanto a las características del otro. Que sea un tipo inteligente es básico, pero hay distintos tipos de inteligencia. Si digo que tenga sentido del humor, también puede ser que tenga humor negro, ácido, chiste fácil. Es muy amplio”, reflexionó en diálogo con Implacables (El Nueve).

Entonces, remarcó que no tiene intenciones de volver a estar en pareja al menos que se de naturalmente y que el vínculo fluya sin presión.

"La verdad es que reflexiono el hecho de que cuando una persona está en pareja no le preguntan, 'che, ¿cuándo te pensás separar?'. Pero cuando una persona no está en pareja le preguntan, '¿cuándo vas a conocer a alguien?'... Y me parece que es una diferencia que hay que dejar de hacer. Hay que ser feliz y nada más”, cerró la panelista, que es mamá de Juan.

¡Sin apuro!