Agustín Sierra hizo a Freddie Mercury en ShowMatch, pero Pampita y Guillermina Valdés le bajaron el pulgar: "Dejó gusto a poco"

En un ritmo inspirado en películas en ShowMatch, Agustín Sierra se convirtió por un rato en Freddie Mercury en el film Rapsodia bohemia. Sin embargo, la presentación recibió bajo puntaje del jurado y quienes más se mostraron desilusionadas fueron Pampita y Guillermina Valdés.

“Una de las parejas más rendidoras, siempre sorprendiendo con mucha calidad en el baile, pero hoy me faltó algo. Me faltó Fredy, me faltó un momento de emoción, un protagónico absoluto. Todo era muy coral”, analizó la conductora.

Cachete se defendió explicando la intención de su performance “No era la idea imitarlo a Freddie”, aseveró, pero la modelo no quedó conforme. “Me ilusioné cuando vi que ibas a hacer esta película. Freddie tenía que estar y me quedé con gusto a poco”, criticó.

Guillermina Valdés, letal por el baile de Cachete Sierra como Freddie Mercury en La Academia

Por su parte, Guillermina coincidió con Carolina y se puso picante. “Es muy difícil interpretar a Freddie”, dijo. “No generaron esa piel de gallina, no hubo nada de eso. Siempre trató de sacar lo positivo”, aseguró, mientras detallaba las falencias que había tenido la actuación. ¡Uy!