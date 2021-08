La advertencia de Marcela Tauro al ver a Gladys la Bomba Tucumana muy mimosa con Alex Caniggia: "Dejá de copiarme"​

Marcela Tauro se sorprendió ante el inesperado coqueteo entre Gladys la Bomba Tucumana y Alex Caniggia en Polémica en el Bar y le lanzó una pícara advertencia: "¡Dejá de copiarme!".

El pícaro reclamo de la periodista a la cantante de cumbia fue en alusión a su relación de pareja con Martín Bisio, quien tiene más de dos décadas menos que ella.

"Tengo demasiada facha", dijo Alex, mientras lucía su ropa. Atento al color de su indumentaria y al de La Bomba, Mariano Iúdica comentó: "Y el plano de los dos compuesto, amarillo y fucsia, explota por el aire".

"Esta pareja es rara. A ella le gustó. Acá se arma un touch and go. ¡Pará de copiarme, Gladys! ¡La única que sale con un pendejo soy yo! Igual, te dejo". G-plus

Rápidamente la cantante expresó, con picardía: "Explotamos juntos". Y el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se acercó y la abrazó, mimoso.

Al ver la situación, Marcela Tauro disparó: "Esta pareja es rara. A ella le gustó. Acá se arma un touch and go. ¡Pará de copiarme, Gladys! ¡La única que sale con un pendejo soy yo! Igual, te dejo".

Revisando su historial amoroso, La Bomba le respondió picante: "Yo salí antes que vos con jovencitos. Podemos tener con Alex hasta una pareja estable".

Marcela Tauro habló de la inseguridad que siente al salir con un hombre más jovén y que no es padre

Con la misma frontalidad que habla de la vida privada de los famosos, Marcela Tauro le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana y habló de su relación de pareja con Martín Bisio , con quien lleva casi 5 años de amor.

"A principio de año dijimos de tomar distancia. Después nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Fui yo, que me rayo con inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy en esas cosas. A veces digo 'este chico tiene que tener un hijo'. Y se lo dije. Y él me respondió 'escuchame, ya hablamos de esto'. Son inseguridades que me agarran a veces", contó Marcela Tauro en mayo, quien es mamá de Juan Cruz, fruto de su relación pasada con José María Álvarez, de quien se separó hace 12 años.