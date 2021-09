El ácido comentario de Rodrigo Lussich sobre el pelo de Emanuel Ortega: "Tiene un carmeleo fuerte"

En tono de humor, y quizá con cierta envidia, Rodrigo Lussich (48) le dedicó una fina ironía a Emanuel Ortega (43) por su cabellera castaña oscura: "Está carmeleado, ¿no? Hay un carmeleo fuerte…".

Sin canas ni entradas pronunciadas en la cabeza de la pareja de Julieta Prandi, el conductor de Intrusos concluyó junto al resto de sus compañeros que el cantante estaba teñido. "Le queda bien, eh".

En ese momento, Adrián Pallares se atajó: "Ya veo que van a decir que hablo del carmeleo de otro mientras yo me carmeleo. Pero yo no me carmeleo, que claro. No me tiño. Es poco pelo, pero es mío".

Como todas las panelistas admitieron que sí se pintaban el cabello, Lussich negó apelar a tinturas y contó: "Tengo unas canas locas, sueltas".

"Me da la sensación que Emanuel sí se tiñe. Pero capaz que es el efecto Pallares, que parece que se carmelea, pero no", concluyó Rodrigo Lussich sobre Emanuel Ortega.