Candelaria Tinelli debutó en el Día 2 del mega festival Lollapalooza 2019 con algunos inconvenientes de sonido que interrumpieron su show. La joven interpretó 8 canciones de su primer álbum, Yo, presentado días atrás. "Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Valoro mucho que hayan venido. Tuvimos un par de fallas, pero todo bien", reconoció Lelé en el final del show.

“Yo qué sé, son cosas que pueden pasar, la verdad. Obviamente que uno no quiere que pasen estas cosas, pero bueno, podían pasar. Sacamos los remos y la remamos. Pero había tanta energía con la gente que sentí que salió lindo. Por el calor hubo un par de 'problemillas'”, dijo la hija de Marcelo Tinelli, en una entrevista con Clarín.

Más sobre este tema Cande Tinelli presentó su primer disco, Yo: mimos con Luca Bonomi... ¡y lluvia de aplausos!

“Para mí todas las cosas pasan por algo y trato de sacarle lo positivo. Me parece que para ser una primera vez... que me haya pasado esto me va a curtir para otro tipo de situaciones. Después de esto, que fue bastante complicado, me voy a ir curtiendo. No me voy a caer. Estoy en un mega lugar. No me voy a angustiar por eso”, aseguró Cande, que contó con el apoyo de su familia en el festival.

“Mi viejo estaba feliz. Obviamente él es medio ‘obse’ del sonido y por poco se mete... Se quería meter a tocar algo, je. Pero re bien, estaban todos re contentos. Nunca habían visto nada y quedaron contentos”, completó sobre la reacción del conductor antes los desperfectos.