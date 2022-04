El abogado niega que L-Gante haya agredido con un arma a un fan: "Creo que la denuncia es contra un conocido de Elián"

El mes pasado, la casa de L-Gante fue allanada a raíz de una denuncia por amenaza con arma de fuego que había realizado un vecino del cantante. En dicha oportunidad, la policía solo encontró una réplica de arma de fuego en la casa de la mamá de Elián Valenzuela (L-Gante).

Si bien se negó a declarar, el cantante de Cumbia 420 siguió su vida normalmente mientras la causa continúa sus instancias judiciales. Pero en las últimas horas surgieron versiones sobre una nueva denuncia contra Elián.

De acuerdo a lo que informó el sitio TN, L-Gante fue denunciado por agredir con un arma de fuego de un culatazo a un joven de 17 años que le habría pedido una foto con él. El hecho habría ocurrido cuando el adolescente se acercó a la casa en la que actualmente vive Claudia Valenzuela con ese requerimiento.

EL ABOGADO DE L-GANTE NEGÓ LAS ACUSACIONES EN CONTRA DEL CANTANTE

El joven se desvaneció por la agresión, en la que habrían estado involucradas varias personas, en una plaza cercana a la vivienda del Barrio Bicentenario de General Rodríguez que ocupaba hasta hace unos meses el cantante junto a su mamá y su pareja, Tamara Báez.

Ante la demora de la ambulancia, la policía llevó al joven hasta el hospital Vicente López, donde realizó su denuncia, que recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción n°10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia.

Consultado por Ciudad, el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla negó que la denuncia sea contra Elián. “Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido”, señaló.

“No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”, señaló en referencia al joven agredido.

“Le pregunté Elián y desconoce totalmente, e inclusive no estaba ni cerca del lugar en que sucedió, entonces es claramente falso”, cerró Cipolla, que señaló que el denunciante proviene del mismo lugar que la persona que realizó la anterior acusación.