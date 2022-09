Los 8 escalones del millón: la familia del ganador le insistió para que se anotara porque siempre acertaba

En medio de la emoción por llevarse el tan ansiado premio en Los 8 escalones del millón, Ulises volcó sus sentimientos al aire y dio detalles sobre lo importante que fue su familia para animarse a participar en el ciclo de eltrece.

“Gracias, muchas gracias a todos”, fueron las palabras que atinó a decir el joven de 20 años tras recibir el enorme cheque con la abultada suma de dinero que cada noche entrega Guido Kaczka en cada emisión.

“Mucha insistencia de mi familia porque siempre vemos los programas y me va bien. Me va bastante bien y nada, me insistían… ellos y mis amigos. Cuando les conté, me dijeron: ‘Sí, te va a ir re bien’”, agregó.

"Mucha insistencia de mi familia porque siempre vemos los programas y me va bien. Me va bastante bien y nada, me insistían… ellos y mis amigos. Cuando les conté, me dijeron: ‘Sí, te va a ir re bien’". G-plus

Por último, tras dejar en claro que volverá para jugar por otro millón, Ulises cerró, visiblemente emocionado: “Y yo tenía una presión terrible. Les dije: ‘No sé, puede pasar cualquier cosa’. ¡Así que no lo puedo creer! ¡Estoy muy contento más que nada por ellos!”.

¡Felicitaciones!