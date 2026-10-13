La causa judicial que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo este martes, cuando Paula, la denunciante, no se presentó a declarar ante la jueza María Alejandra Provítola. En lugar de asistir a la audiencia, presentó un escrito en el que pidió una prórroga para postergar su declaración.

La ausencia de Paula generó malestar en el entorno del músico. Según relató Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Levinton compartió su reacción apenas se enteró de la noticia. “Es impresentable lo de Paula. Hizo lo mismo que la vez anterior. La ley debería ser severa”, manifestó el cantante en diálogo con el periodista.

Joaquín Levinton

Así, el músico insistió en que la situación se repite y reclamó mayor firmeza por parte de la Justicia. La audiencia, que debía realizarse hoy, quedó suspendida a la espera de una nueva fecha tras esta última novedad.

POR QUÉ PAULA NO RATIFICÓ SU DENUNCIA CONTRA JOQUÍN LEVINTON

La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccionan N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Proítola, donde pasó de manos del Juzgado N°50 del juez Carlos Bruniard, ya que se retomó el expediente que había sido archivado en 2023.

“No sabemos la motivación, si es un tema de salud, cuál es el argumento. Pero lo cierto es que hoy era el día clave donde tenía que ratificar la denuncia contra Joaquín Levinton”, expresaron en el programa Lape Club social y explicaron que el trasfondo es que Paula todavía no decidió “qué abogada la va a representar”. Para Joaquín Levinton “esta mujer lo hostiga, lo acosa y lo persigue durante siete años”.

Qué dijo la denunciante de Joaquín Levinton sobre los audios en los que lo amenaza de muerte (América TV)

Teléfonos útiles si sufrís violencia

144: atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género. Es gratuita y funciona las 24 horas, todos los días.

911: ante una situación de emergencia o peligro inmediato.

137: atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual. Funciona las 24 horas.

Línea 145: asesoramiento y denuncias por trata y explotación de personas. Funciona las 24 horas.

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