Guillermo Vilas cumple 74 años y recibió un emotivo saludo de su hija mayor, Andanin, quien compartió una tierna fotografía junto al legendario extenista argentino para celebrar esta fecha especial.

El histórico deportista, radicado desde hace años en Montecarlo y alejado de la vida pública debido a sus problemas de salud, fue homenajeado por su hija de 22 años a través de las redes sociales.

La tierna foto de Andanin junto a Guillermo Vilas

Guillermo Vilas y su hija Andanin. Foto: Instagram andaninvilas

Este lunes, Andanin Vilas publicó en Instagram una fotografía junto a su papá. La imagen fue tomada algunos años atrás en las calles de Montecarlo, más precisamente en la puerta del Monte-Carlo Country Club, uno de los lugares más emblemáticos vinculados al tenis.

Cuántos hijos tiene Guillermo Vilas

Guillermo Vilas tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio con Phiangphathu Khumueang: Andanin, Lalindao, Intila y Guillermo Junior.

El extenista argentino mantiene desde hace años una vida alejada de los medios junto a su familia en Montecarlo.