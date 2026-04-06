Un nuevo episodio trágico sacude a Tucumán tras el devastador temporal del fin de semana. Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, fueron encontrados sin vida dentro de su vehículo luego de haber quedado atrapados en medio de las intensas lluvias que azotaron la provincia.

La pareja había asistido a un casamiento en Tafí Viejo y, al regresar durante la madrugada del domingo, se vio sorprendida por las condiciones climáticas extremas.

QUEDARON ATRAPADOS POR EL TEMPORAL EN TUCUMÁN

Según se informó, las fuertes precipitaciones complicaron la circulación y los obligaron a detenerse. En medio de la tormenta, decidieron permanecer dentro del auto a la espera de que mejorara la situación.

En ese contexto, enviaron un mensaje a sus familiares para alertar sobre lo que estaban viviendo. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente.

🔹Pareja ahogada en Tucumán: así quedó el auto



Solana y Mariano quedaron atrapados en medio de la inundación.



📌Con Lola Echart en #BuenDíaNación pic.twitter.com/AqEnAOUTF0 — La Nación Más (@lanacionmas) April 6, 2026

“Tomaron mal un camino y cruzaron un canal que arrastró más de 250 metros su auto y ellos quedaron atrapados allí”, relataron en el programa Arriba Argentinos.

El temporal en Tucumán provocó inundaciones, desbordes de ríos y un escenario de emergencia que dejó, al menos, tres víctimas fatales.

LA BÚSQUEDA DESESPERADA Y EL HALLAZGO

Con el paso de las horas sin noticias, la preocupación de sus familiares creció. La búsqueda comenzó a difundirse en redes sociales y se radicó la denuncia que activó un operativo policial en la zona.

Tras varias horas de rastrillajes, el vehículo fue hallado debajo de un puente, dentro de un canal completamente desbordado, en cercanías de la Ruta 9.

Según trascendió, Mariano Robles y Solana Albornoz estaban abrazados al momento de ser encontrados, una imagen que reflejó el dramatismo de la situación.

UNA TRAGEDIA QUE DEJA UNA FAMILIA DESTROZADA

El hallazgo se produjo luego de más de 12 horas de intensa búsqueda. La noticia generó conmoción no solo por la violencia del fenómeno climático, sino también por la historia detrás de la pareja.

“Dos nenes quedaron sin sus padres, una pareja muy jovencita y toda una tragedia”, expresaron en Arriba Argentinos.