“Sólo Fanáticos”, la nueva película dirigida por Leo Damario y protagonizada por Antonella ‘China’ Kruger -con las participaciones especiales de Benjamín Vicuña, Nacha Guevara, Emilia Attias, Turco Naim y del reconocido chef Donato De Santis en su debut actoral- se estrena en cines de todo el país el 19 de marzo.

Reparto de “Sólo Fanáticos”

Sólo Fanáticos presenta un elenco que combina estrellas, regresos y debuts. Marca la vuelta de Nacha Guevara al cine, suma el talento de Vicuña, Attias, Rafael Spregelburd, Martín Slipak y el desembarco en la pantalla grande de Donato De Santis.

La protagonista es Antonella “China” Kruger, ex Miss Argentina, en su primer papel central en un largometraje.

¿De qué trata “Sólo Fanáticos”?

La trama sigue la historia de Antonella, una creadora de contenido erótico en OnlyFans que atraviesa un embarazo de ocho meses y se siente completamente abandonada por el padre del bebé, un joven de familia acomodada interpretado por Martín Slipak.

Cansada de la situación, Antonella decide tomar el control y, junto a su amiga Emi (Emilia Attias), una sugar baby del universo de los trabajadores sexuales, elabora un plan de venganza.

La película presenta una mirada directa y contemporánea sobre el mundo OnlyFans, el deseo, la maternidad y las tensiones emocionales de la era digital. Con apenas 70 minutos, la propuesta apuesta por un ritmo ágil, moderno y pop, tal como explica su director, Leo Damario.

Un film con sello personal

Damario —pareja en la vida real de la protagonista— filmó el trabajo mientras Kruger atravesaba su embarazo, incorporando esa vivencia como un elemento central del relato.

La banda sonora fue creada por el músico argentino Carca y el conjunto Una Fábrica.

Reconocimiento antes del estreno

El 1° de marzo, en el marco del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine), Sólo Fanáticos recibió una mención honorífica por su tratamiento de temas como maternidad, deseo y representaciones de género en tiempos digitales.

Sobre su director: Leo Damario

Damario es uno de los cineastas más provocadores y vanguardistas del país. A los 24 años llegó a la Berlinale con Olympia y luego dirigió largometrajes como Palmera, Bohemia y Sólo Fanáticos.

También creó la serie Victoria, Psicóloga Vengadora, ganadora del Cóndor de Plata y disponible en Amazon Prime Video.

Realizó videoclips para bandas icónicas como Babasónicos, Miranda! y Andrés Calamaro, además de dirigir la biopic de este último.

Su estilo mezcla cine pop, erotismo, provocación y estética propia.

Ficha técnica “Solo Fanáticos”

Duración: 77 minutos

Género: Thriller

Guion: Leo Damario, Antonella Kruger, Priscila Abitbol

Producción: DIM Cine / Godart Cine

Dirección: Leo Damario

Dirección de Fotografía: Rodrigo Feldman / Jorge Dumitre

Sonido: Oskar Pata

Arte: Natalia Ruiz / Leo Damario

Vestuario: Leo Damario / Natalia Ruiz

Locaciones y diseño: Leo Damario

Casting: Leo Damario

Maquillaje: Cintia Magan

Montaje: Rodrigo Feldman

Música original: Alejo Sendra / Leo Damario

Distribución: DigiCine