Los artistas argentinos Motty y Rodricci, creadores del sello Launch13, anunciaron el lanzamiento de 13 Worship, un sublabel dedicado a la música espiritual con estética urbana y una estrategia digital global. La propuesta busca llevar mensajes de fe a los mismos entornos donde hoy nacen y se viralizan las tendencias musicales, integrando sonido contemporáneo, circulación en plataformas y proyección internacional.

Launch13: un sello líder en el ecosistema digital

En los últimos años, Launch13 se consolidó como una estructura musical de referencia, apoyada en el análisis de datos, el marketing y el desarrollo de audiencias en plataformas como Spotify, TikTok y YouTube.El sello acumula cifras que lo posicionan entre los más importantes del circuito digital:

Más de 400 álbumes publicados.

46 mil millones de streams totales.

530 millones de oyentes globales .

Más de 75 millones de videos creados en TikTok con sus audios.

Más de 106.5 mil millones de visualizaciones acumuladas en redes.

Dentro de su catálogo aparecen lanzamientos virales como Montagem Miau, Saravia Funk (Mega Slowed Instrumental) y Montagem Sombra Estelar, todos con alcance global y miles de millones de reproducciones.

13 Worship: fe, producción urbana y estrategia global

El sublabel 13 Worship, presentado oficialmente en octubre de 2025, nace de la decisión de los productores de integrar su actividad musical con su fe en Jesús, adaptando el mensaje espiritual a los códigos actuales del consumo cultural.

Uno de los primeros lanzamientos del sello, “TÚ ESTÁS CONMIGO”, ya supera:

3.5 millones de streams

Más de 186.000 videos creados en TikTok

Más de 116 millones de visualizaciones en plataformas digitales

Con estas cifras, 13 Worship apunta a consolidar una línea artística que combine música urbana, circulación digital masiva y contenido espiritual con impacto internacional.

Acerca de Motty

Motty, productor argentino nacido en Monte Cristo (Córdoba) en 2002, inició su camino en el ecosistema digital durante la adolescencia. Comenzó editando videos de videojuegos y transmitiendo en Twitch, actividad que financió mediante un emprendimiento propio: una tienda digital creada desde su celular donde vendía cuentas de videojuegos.

Su comprensión del marketing digital y del crecimiento orgánico en redes lo llevó rápidamente a la industria musical. En 2023 lanzó “Louca Encubada” junto a DJ Samir y Rodricci, tema que supera los 112 millones de reproducciones en Spotify. También participó de “TOMA ESFREGA” con nxtjvr, con más de 60 millones de streams en plataformas.

Actualmente cuenta con 2.3 millones de seguidores en TikTok y más de 80 mil en Instagram, y se ubica dentro del Top 15 de productores argentinos más escuchados a nivel global.

Acerca de Rodricci

Rodricci, productor y artista nacido en Lavallol, está enfocado en el desarrollo musical dentro del género phonk. Encontró en la producción sonora y el entrenamiento físico un espacio de exploración personal y creativa. Su alianza con Motty en 2023 derivó en proyectos que alcanzaron impacto internacional dentro de la escena digital.

A los 22 años asumió funciones activas como A&R, participando en la detección de talento, firma de artistas y desarrollo de lanzamientos. Desde Launch13 trabaja con un catálogo que integra artistas emergentes y consolidados, bajo un criterio orientado a la calidad musical.

Rodricci supera un millón de seguidores en TikTok y más de 40 mil en Instagram, y forma parte del grupo de productores argentinos con mayor volumen de streams a nivel global.