El periodista Nacho Otero mostró el resultado de una ambiciosa remodelación que cambió por completo su departamento antiguo.

El conductor de Todo Noticias compartió con sus seguidores cada etapa del proceso, desde los primeros trabajos de demolición hasta la finalización de los espacios más importantes, en especial la cocina, que hoy se convirtió en el corazón de la vivienda.

Así quedó la casa de Nacho Otero: pasó de un antiguo 5 ambientes a una propiedad moderna y funcional | Créditos: Instagram @otero_nacho

A través de su cuenta de Instagram, Nacho Otero permitió ver el detrás de escena de una reforma integral que se extendió durante siete meses. La propiedad, originalmente diseñada con cinco ambientes y dependencia de servicio, respondía a un estilo tradicional que ya no se adaptaba a las necesidades actuales de su familia.

ASÍ QUEDÓ LA CASA DE NACHO OTERO

El nuevo diseño de la cocina combina estética contemporánea con practicidad. Los muebles en tonos roble aportan calidez, mientras que una isla central revestida en mármol organiza el ambiente y funciona como eje principal de la vida familiar.

Además, el periodista incorporó un sector destinado al café, una cava para vinos y una pantalla de televisión, elementos que convierten el lugar en un espacio versátil pensado tanto para la rutina diaria como para reuniones sociales.

Otro aspecto que llamó la atención fue la elección del sistema de cocción. En lugar de utilizar una cocina tradicional a gas, la familia optó por un anafe de inducción. Según explicó, la decisión estuvo vinculada a una cuestión de seguridad, especialmente por la presencia de sus hijos pequeños.

El periodista también reemplazó los pisos, actualizó las instalaciones y modernizó los ambientes para lograr una coherencia visual en toda la propiedad. El resultado final es un hogar completamente distinto al original, donde el diseño moderno convive con la funcionalidad.