Hernán Piquín debutará el próximo 6 de marzo en el emblemático Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires con su nuevo espectáculo “Me verás volver, algunas historias comienzan con una canción”.
El show invita al público a sumergirse en un viaje íntimo y profundamente emocional donde la danza, la música y la narrativa se combinan para dar vida a historias universales que nacen a partir de una canción.
Fiel a su estilo, Hernán Piquín fusiona virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una impronta teatral única, reafirmándose como una de las figuras más influyentes de la danza argentina.
DE QUÉ TRATA “ME VERÁS VOLVER”
La obra presenta una historia conmovedora inspirada en la música de Soda Stereo: Juan y Ana se conocen durante uno de sus conciertos, en un instante suspendido entre la realidad y la magia.
Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en un amor profundo, sostenido por gestos y silencios. Incluso frente a la enfermedad, ambos eligen seguir amándose. Tras la partida de Ana, Juan queda con un legado invaluable: su hija, una nueva forma de amor que lo mantiene unido a ella.
A través del movimiento y la emoción, el espectáculo homenajea la obra de Soda Stereo en una puesta sensible, estética y conmovedora.
REPARTO DE “ME VERÁS VOLVER”
Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernández,Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.
Funciones y entradas
- Funciones: desde el 6 de marzo de 2026
- Lugar: Teatro Astral – Av. Corrientes 1639, Buenos Aires
- Entradas: desde $30.000 por Plateanet