Hernán Piquín debutará el próximo 6 de marzo en el emblemático Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires con su nuevo espectáculo “Me verás volver, algunas historias comienzan con una canción”.

El show invita al público a sumergirse en un viaje íntimo y profundamente emocional donde la danza, la música y la narrativa se combinan para dar vida a historias universales que nacen a partir de una canción.

Fiel a su estilo, Hernán Piquín fusiona virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una impronta teatral única, reafirmándose como una de las figuras más influyentes de la danza argentina.

Hernán Piquín Por: IRISH SUAREZ

DE QUÉ TRATA “ME VERÁS VOLVER”

La obra presenta una historia conmovedora inspirada en la música de Soda Stereo: Juan y Ana se conocen durante uno de sus conciertos, en un instante suspendido entre la realidad y la magia.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en un amor profundo, sostenido por gestos y silencios. Incluso frente a la enfermedad, ambos eligen seguir amándose. Tras la partida de Ana, Juan queda con un legado invaluable: su hija, una nueva forma de amor que lo mantiene unido a ella.

A través del movimiento y la emoción, el espectáculo homenajea la obra de Soda Stereo en una puesta sensible, estética y conmovedora.

REPARTO DE “ME VERÁS VOLVER”

Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernández,Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.

Funciones y entradas