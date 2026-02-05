Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 7 de febrero, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al periodista Nicolás Wiñazki.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand del sábado 7 de febrero (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la exministra de seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich, la periodista Guadalupe Vázquez, la nueva conductora de Bendita Tv Edith Hermida y la panelista Pía Shaw.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ UNO DE SUS FERVIENTES DESEOS PENDIENTES: “ALGÚN DÍA ESTARÁ EN MIS MANOS”

La memoria de Mirtha Legrand es prodigiosa, y a poco de cumplir los 99 años, la diva argentina reveló detalles inéditos de su infancia, sus vacaciones y su ferviente deseo a cumplir.

En su relato, la Chiqui contó que con su familia veraneaban en La Feliz: “Hacíamos noche en Junín, porque era larguísimo el camino. Además, era una sola mano y después seguíamos a Mar del Plata. Mi papá tenía un negocio, tenía un mármol para entrar al negocio, decía Casa Martínez, que es mi apellido verdadero”.

Foto: Captura (eltrece)

Luego contó que hasta hace poco “Había una bicicletería” y que la vivienda “no está bien cuidada”. En ese punto confesó: “Yo pensaba comprarla, pero cuando supieron que yo quería comprarla, me pidieron un palacio, como si fuera un palacio. Pero algún día estará en mis manos, porque yo le tengo un enorme cariño. No hay que olvidar los orígenes”, cerró Mirtha.

