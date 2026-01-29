Marc Anthony y Nadia Ferreira eligieron una fecha muy especial para compartir una gran noticia: en su tercer aniversario de casados, la pareja reveló que esperan su segundo hijo juntos.

A través de una publicación conjunta en Instagram, mostraron una fotografía donde se ve la pancita de Nadia con tres manos posadas sobre ella: la de la modelo, la del cantante y la pequeña mano de Marco, su hijo de casi dos años.

“Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor”, escribieron emocionados. El post se inundó rápidamente de miles de likes y mensajes de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y colegas del mundo del espectáculo.

Marc Anthony será papá por octava vez. Crédito: Instagram

DE LA BODA EN MIAMI AL CRECIMIENTO DE LA FAMILIA

La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira avanzó a pasos acelerados desde el principio. La pareja se casó el 29 de enero de 2023 en una ceremonia exclusiva en el Pérez Art Museum de Miami, donde el salsero no pudo contener las lágrimas al ver entrar a su novia.

Solo dos semanas después, el 14 de febrero, anunciaron que esperaban su primer hijo. Marco llegó al mundo ese mismo año, consolidando la familia que ahora se prepara para recibir a un nuevo integrante. La boda, que contó con la presencia de David Beckham, Carlos Slim, Salma Hayek, Vin Diesel y Maluma, entre otras celebridades, fue un evento donde todos los invitados tuvieron que entregar sus celulares para evitar filtraciones.

Marc Anthony y Nadia Ferreira, los dos en total black. (Foto: EFE)

MARC ANTHONY: PADRE DE OCHO HIJOS Y EN PLENA PLENITUD

Con la llegada de este nuevo bebé, Marc Anthony se convertirá en padre de ocho hijos. El cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas ya tiene a Arianna y Chase con Debbie Rosado; Christian y Ryan fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres; los mellizos Max y Emme, nacidos en 2008 durante su relación con Jennifer López; y Marco, su primer hijo con Nadia Ferreira.