Los Caligaris despiden un 2025 inolvidable, un año clave que consolidó su posición como una de las bandas más queridas y convocantes de América Latina. Su gira internacional los llevó por México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Argentina y otros países, con una respuesta masiva en cada presentación.

Un año de lanzamientos: “Mi Vida sin Tu Vida”, un puente entre géneros

En pleno recorrido, la banda estrenó “Mi Vida sin Tu Vida”, una colaboración junto a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo, uniendo tres universos festivos en un mismo lanzamiento. La canción fue celebrada por el público y marcó un nuevo capítulo en la propuesta artística del grupo, que continuó presentando su show “Maquillaje y Canción”, un espectáculo renovado que sigue cruzando fronteras.

Sold out histórico en el Arena Ciudad de México

Uno de los grandes hitos del año fueron las dos funciones completamente agotadas en el Arena Ciudad de México, un logro que reafirma el crecimiento del proyecto y el impacto regional de Los Caligaris.A eso se sumaron shows emblemáticos en Buenos Aires, con presentaciones en el Teatro Vorterix y el Estadio Atenas de Córdoba, donde volvieron a encontrarse con su público argentino.

Una experiencia inmersiva que trasciende generaciones

Cada presentación de Los Caligaris se vive como una fiesta total, una experiencia inmersiva que une generaciones, fusiona música, humor, circo y celebración, y reafirma su lugar como verdaderos embajadores de la alegría.

Un 2025 que deja huella y abre una nueva etapa

El año termina con logros que reflejan la energía y el compromiso de la banda. Este recorrido, que marcó récords y nuevas alianzas, impulsa una etapa renovada para Los Caligaris, siempre fieles a su esencia y a su conexión con el público.

Próximos shows de Los Caligaris