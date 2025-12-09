La noticia sacudió a Paraguay y también a la Argentina: Larissa Riquelme anunció públicamente que se separó de Jonathan Fabbro después de 14 años de relación. El anuncio llegó a través de un video en sus redes sociales, donde la modelo dejó en claro que su vida dio un giro total y que está atravesando un momento de crecimiento personal.

“Hoy me siento feliz, contenta, me siento satisfecha, que estoy logrando mis sueños, mis objetivos. Estoy enfocada en mis laburos, en mejorar, en crecer”, expresó Larissa ante sus más de dos millones de seguidores.

Larissa Riquelme y Jonathan Fabbro (Fotos: Instagram)

El anuncio de Riquelme se da en un contexto delicado. Jonathan Fabbro, exjugador de River y Boca, permanece condenado a 14 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y ahijada menor de edad, pena que en 2022 fue elevada a 16 años tras una apelación. Durante años, la modelo lo acompañó, lo defendió públicamente y sostuvo su inocencia. Sin embargo, ahora decidió cortar el vínculo de manera definitiva y lo comunicó sin rodeos.

LARISSA RIQUELME SORPRENDIÓ AL CONFIRMAR QUE SE SEPARÓ DE JONATHAN FABBRO A SEIS AÑOS DE SU CONDENA POR ABUSO SEXUAL

“Me estoy a punto de recibir, terminando la facultad, como cronista deportiva”, contó Larissa. “Quiero ver qué estudios puedo hacer el año que viene. Estoy enfocadísima con todos los programas de deportes, estoy con las redes sociales, estoy soltera, feliz, retomando muchas cosas en mi vida”, agregó, dejando en claro que su presente está lejos de lo que sus actividades durante la última década.

Foto: Instagram

En el cierre del video, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Entonces empecemos primero a querernos nosotros mismos para que después los demás nos acepten como somos. ¿Qué quieren saber?”.

La modelo solo adelantó que está “retomando muchas cosas importantes”, aunque no reveló cuáles. Lo que sí dejó claro fue su estado actual: “Estoy soltera”, confirmando el fin de la relación con Fabbro, a quien todavía le quedan varios años de prisión por cumplir.

