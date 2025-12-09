Hilda Lizarazu actuará el miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, en el Auditorio de AMIA, ubicado en Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires, en un espectáculo organizado por el Departamento de Cultura de la institución.

Figura clave del rock y el pop argentino, Lizarazu ofrecerá un show íntimo en formato dúo electropop, acompañada por el músico, compositor y productor Federico Melioli.

Entradas para el show de Hilda Lizarazu en AMIA

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse exclusivamente en cultura.amia.org.ar

Un cierre de año con música y emoción

Desde AMIA Cultura destacaron la importancia de cerrar el año con una artista de trayectoria inigualable:“Luego de un gran año en el que presentamos excelentes propuestas, nos llena de orgullo poder contar con esta reconocida y prestigiosa artista, y ofrecer al público un show único, lleno de rock y emoción.”