Google presentó “El año en búsquedas” y, como cada diciembre, el informe funciona como un termómetro de lo que capturó la atención de los argentinos a lo largo del año. El resumen, basado en datos de Google Trends, muestra cuáles fueron los temas, figuras y eventos que marcaron la conversación digital en el país.

En el primer puesto aparece Copa Mundial de Clubes, el torneo que tuvo al Chelsea como campeón frente al PSG y que contó con la participación de River Plate y Boca Juniors, aunque ambos quedaron eliminados en fase de grupos. El interés se disparó durante junio y julio, cuando se definió la competencia.

La lista de búsquedas también deja en claro que Franco Colapinto fue uno de los grandes fenómenos argentinos de 2025. El piloto se convirtió en la persona más buscada del año, con especial atención durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde avanzó desde el puesto 18 al 13, despertando furor entre los fanáticos del automovilismo.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 4, 2025 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of the Abu Dhabi Grand Prix REUTERS/Jakub Porzycki Por: REUTERS

En materia política, Cristina Fernández de Kirchner fue la única dirigente de gran peso que logró ingresar en el ranking. Las consultas sobre la expresidenta se incrementaron a mediados de año, cuando quedó firme la condena en la Causa Vialidad y se ordenó que cumpliera prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

LO MÁS BUSCADO POR LOS ARGENTINOS EN GOOGLE

El informe también mostró otras preocupaciones nacionales. La sigla ARCA, por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, fue una de las consultas más frecuentes en buscadores, en un año marcado por cambios impositivos y controles económicos. A la vez, el “calor excesivo” se volvió tendencia recurrente frente a las olas térmicas sin precedentes que atravesaron el país.

La cultura y el espectáculo también tuvieron su momento. Hubo gran interés por la Selección Argentina Sub-20, que llegó hasta la final del Mundial de Chile; por el padrón electoral, en un año de comicios legislativos; por Locomotora Oliveras, figura mediática y deportiva; y por El Eternauta, cuya nueva producción audiovisual generó expectativa y nostalgia en partes iguales.