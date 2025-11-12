La cantante y compositora Juli Martorell lanza su primer álbum de estudio, titulado “Alkimia”, una obra donde confluyen la sensibilidad del pop, la fuerza de la balada y la calidez del soul.

Tras abrir los 9 shows de Nicki Nicole en el Movistar Arena y ser telonera de Manuel Turizo, Juli Martorell consolida su lugar como una de las artistas emergentes más prometedoras del país.

Así es “Alkimia”: el primer álbum de estudio de Juli Martorell

“Todos podemos ser alquimistas de nuestra propia vida, abrazando la vulnerabilidad y transformando el plomo en oro”, afirma Juli Martorell al describir el concepto que inspira su disco debut.

Dirigido por Ignacio De Tomasso y producido por Renzo Luca, Alkimia se apoya en un sonido orgánico, cálido y real, construido sobre guitarras, piano, cuerdas y una voz sin artificios. El resultado es un álbum honesto y emocional que muestra a Juli en su versión más auténtica.

Juli Martorell.

Influenciada por artistas como Shakira, Julieta Venegas, Ariana Grande y SZA, la artista fusiona el pop contemporáneo con matices soul y R&B, creando un universo sonoro fresco y emocional.

Ocho canciones, un viaje hacia la transformación

El álbum “Alkimia” está compuesto por ocho temas: Por Ti, Guerra del Amor, Demasiado, Hasta la Luna (focus track), Mi Mejor Versión, 21, Mil Poemas y Todos Merecemos Amor.

Un universo visual entre la ciencia y la emoción

"Hasta la luna"

Bajo la dirección de Julia Tolosa, con producción ejecutiva de Jimena González y dirección de arte de Valentina Quintela, los visualizers de todas las canciones fueron filmados en un hospital abandonado, transformado en un escenario lleno de flores, tubos de ensayo y cartas de amor.

El vestuario, diseñado por Florencia Fontan, reinterpreta la estética científica con un toque glam, reforzando el concepto de transformación que atraviesa todo el proyecto.

Acerca de Juli Martorell

Nacida el 20 de agosto de 2003 en Buenos Aires, Juli Martorell es una cantante y compositora argentina que desde pequeña encontró en la música su lenguaje más natural.A los 11 años comenzó a tomar clases de canto, inspirada por su entorno familiar profundamente ligado al arte.

Su propuesta fusiona pop, R&B, soul y música urbana, dando vida a un sonido íntimo, moderno y emocional.Influenciada por figuras como Rihanna, Alicia Keys, Miley Cyrus y SZA, Juli combina la sensibilidad de sus letras con una presencia escénica poderosa y auténtica.

Con el lanzamiento de “Alkimia”, Juli Martorell se posiciona como una voz joven y prometedora dentro de la nueva escena pop latinoamericana, marcando el inicio de una carrera que busca emocionar y conectar desde lo más genuino.