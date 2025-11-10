Pía Slapka, Viviana Saccone, Grace Gold, Valeria Schapira, Liliana Parodi participaron del Workshop Ejecutivo de Liderazgo Consciente con Marianne Williamson, en el marco de su primera visita a Argentina y Latinoamérica.

También estuvieron presentes Melina Masnatta, Daniela Dini, Lulu Biaus, Daniela Aza, Natalia González Amato, creadora de la organización Cada Una, Andrea Peña Niño, CEO de United Airlines Argentina y Co Chair de WCD Women Corporate Directors (Argentina), Denise Cancian, CEO de Burson Argentina, entre otras.

Marianne Williamson —autora best seller, activista y conferencista internacional estadounidense— compartió su visión sobre el liderazgo consciente, un enfoque que invita a liderar desde la coherencia, la compasión y la responsabilidad.

El encuentro reunió a mujeres líderes, emprendedoras, empresarias y directoras, generando un espacio único de reflexión y transformación. Fue una jornada que combinó inspiración, aprendizaje y comunidad, marcando un hito en la conversación sobre liderazgo femenino en la región.