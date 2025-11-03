Daniela Herrero lleva una vida dedicada al arte y, tras su incursión como actriz, continuó su carrera como destacada música.

En ese marco, la convocan de distintos espacios para brindar shows, sea por parte de municipalidades como de privados.

Sin embargo, alguien que la contactó intentó imponerle un cambio de paradigma que no tenía que ver con la música.

Daniela Herrero reveló por qué se negó a tocar en un evento feminista: “Querían que arme…”

DANIELA HERRERO Y UNA “PROPUESTA FEMINISTA”

En diálogo con Visión Show, la artista reveló: “Me contrataron para hacer un show y tenía que ver con un marco feminista. Me dijeron: ‘Mirá, sabemos que tocás con varones, pero si venís, vení sola con la guitarra o armate una banda de mujeres’”.

Daniela Herrero reveló por qué se negó a tocar en un evento feminista: “Querían que arme…” Foto: Instagram @danielaherrerook

A ello agregó con contundencia: “Para mí, fue ofensivo. No está bien eso. Yo toda mi vida toqué con varones, para mí, somos iguales. Hay un enojo, una ira en contra del hombre. Es difícil porque es algo impuesto desde hace muchos años y, como se dice ahora, hay que sanar, no crear una separación. No generalizar. Hay mucha violencia en general. Conozco mujeres violentas también con sus parejas”.