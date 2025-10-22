La adrenalina no se explica, se vive. Monster Jam, el show motorizado más grande y espectacular del planeta, regresa a la Argentina con una propuesta que promete llevar al límite a miles de fanáticos. Saltos imposibles, acrobacias que desafían la física y competencias cargadas de velocidad y potencia harán vibrar al público el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Diversión, adrenalina y emoción se unen en un mismo lugar para disfrutar en familia de una jornada única.

Monster Jam, en La Plata (Foto: gentileza de prensa)

LA PREVIA: PIT PARTY, UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA FANS

Antes del show principal, los espectadores podrán vivir la PIT PARTY, un espacio exclusivo para acercarse a los imponentes camiones, sacarse fotos, conocer a los pilotos y disfrutar de actividades especiales para grandes y chicos.

Este año habrá dos experiencias diferentes:

PIT PARTY VIP , para 500 espectadores privilegiados, desde las 11:00 hs .

PIT PARTY general, de 11:30 a 14:30 hs, para 3.000 fanáticos (entradas ya agotadas).

Una oportunidad imperdible para conocer de cerca a las verdaderas estrellas de Monster Jam antes de que rugan los motores.

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

Con su energía arrolladora y sus acrobacias imposibles, Monster Jam se consagra como un espectáculo para todas las edades. El rugido de los motores, la emoción de los saltos y la destreza de los pilotos hacen de cada función un evento inolvidable.

Argentina volverá a vibrar con la potencia y la emoción del show que conquista estadios en todo el mundo.