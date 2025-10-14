El mundo del espectáculo está de luto: Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo de espectáculos, murió a los 91 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Diego Toni, quien además contó que, por decisión familiar, no se realizará velorio.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Un referente que marcó el rumbo del periodismo de espectáculos

Nacido el 29 de junio de 1934, Toni fue mucho más que un periodista: fue pionero de los programas de chimentos y espectáculos en la Argentina.

Su carrera abarcó la gráfica, la radio y la televisión, y su nombre quedó asociado a los grandes momentos del cine, el teatro y la TV nacional.

Arrancó en el periodismo en 1955 como redactor de política en la revista Criterio. Pero fue en el diario La Razón, donde trabajó entre 1958 y 1984, que encontró su verdadera pasión: el mundo del espectáculo.

Allí, gracias al consejo de su director, empezó a especializarse en la cobertura de la farándula y nunca más se alejó de ese universo.

Reporter del espectáculo: su sello personal

En 1966, Toni se sumó a radio Excelsior y creó el programa “Reporter del espectáculo”, un título que también usó para la revista que fundó ese mismo año y que, con el tiempo, se transformó en un sitio web.

“Reporter del espectáculo es el único título que subsiste porque Radiolandia, Antena y TV Guía pasaron a mejor vida hace mucho tiempo”, solía decir con orgullo.

Durante más de 15 años fue parte del staff de Radio Rivadavia, donde compartió micrófono con gigantes como Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Héctor Larrea. Su voz y su estilo dejaron huella en generaciones de oyentes.

De la radio a la televisión y el cine

En la pantalla chica, Toni alcanzó gran popularidad en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, donde trabajó durante siete años.

También fue parte de Polémica en el bar, el clásico de Gerardo Sofovich, durante cinco temporadas, y participó en Indomables junto a su amigo Lucho Avilés.

Su carisma lo llevó incluso al cine nacional: actuó en películas como Brigada explosiva (1986) y Los pilotos más locos del mundo (1988), entre otros títulos.

Una pasión que no se apagó nunca

Toni nunca dejó su vocación. Siguió trabajando como columnista en radio hasta hace muy poco. Uno de sus últimos trabajos fue junto a Carlos Monti en “Bien Arriba” por Radio 10.

En los últimos años, sorprendió al contar que había empezado a estudiar teología en la Universidad Católica Argentina. “Mi vida ahora tiene otro foco”, confesó en una entrevista.

El periodismo de espectáculos despide a uno de sus grandes referentes. Luis Pedro Toni deja una huella imborrable en la historia de los medios argentinos.